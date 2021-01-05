أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 8



وتبدأ المناوشات تدب مبكرا بين لؤلؤ وكاميليا التي تقدم شخصيتها الفنانة نرمين الفقي، بعد إنطفاء بريقها كنجمة وخطف لؤلؤ الأضواء منها، ويحاول منظم الحفلات الشهير إقناع كاميليا بعمل حفل جماهيري ولكن بالشراكة مع لؤلؤ وترفض تماما ويحاول إقناعها وفي النهاية يخبرها أنها في صالحها وهي ما زالت تحتفظ بجماهيرية كبيرة تبدأ لؤلؤ فقراتها الغنائية وتفاجأ بحضور جماهيري كبير داخل الحفل الجديد لها ومع اندماج الجمهور في الحفل وتفاعله معها يتم قطع التيار الكهربائي عن الحفل كله وسط صدمة كبيرة منها.



أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ يشارك في بطولة مسلسل لؤلؤ كلا من الفنانة مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وإدوارد وهيدي كرم وحمدي هيكل وعماد زيادة ومحمد مهران والمسلسل من تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام وإشراف على الكتابة والإخراج لمحمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض المسلسل يوميا في تمام الثامنة على قناة أون والحادية عشرة مساء على أون دراما والرابعة عصرا على قناة إم بي سي العراق.



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وتبدأ المناوشات تدب مبكرا بين لؤلؤ وكاميليا التي تقدم شخصيتها الفنانة نرمين الفقي، بعد إنطفاء بريقها كنجمة وخطف لؤلؤ الأضواء منها، ويحاول منظم الحفلات الشهير إقناع كاميليا بعمل حفل جماهيري ولكن بالشراكة مع لؤلؤ وترفض تماما ويحاول إقناعها وفي النهاية يخبرها أنها في صالحها وهي ما زالت تحتفظ بجماهيرية كبيرة تبدأ لؤلؤ فقراتها الغنائية وتفاجأ بحضور جماهيري كبير داخل الحفل الجديد لها ومع اندماج الجمهور في الحفل وتفاعله معها يتم قطع التيار الكهربائي عن الحفل كله وسط صدمة كبيرة منها.يشارك في بطولة مسلسل لؤلؤ كلا من الفنانة مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وإدوارد وهيدي كرم وحمدي هيكل وعماد زيادة ومحمد مهران والمسلسل من تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام وإشراف على الكتابة والإخراج لمحمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض المسلسل يوميا في تمام الثامنة على قناة أون والحادية عشرة مساء على أون دراما والرابعة عصرا على قناة إم بي سي العراق.

انطلقت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 8 بالكثير من التفاصيل والأحداث المثيرة مع لمعان الشخصية اليت تقدمها بطلة العمل الفنانة مي عمر وتشعب علاقاتها في الوسط الذي تقدم فيه المسلسل.كشفت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 8 عن الكثير من التطورات فبدأت لؤلؤ الاستعداد الكبير للدخول لعالم المجد والشهرة من خلال تعاقدها مع مدير الأعمال مجدي الذي يقدم دوره الفنان إدوارد، ويبدأ في تعليمات أساسيات النجومية والشهرة وطرية الكلام والأزياء والموضة والتعامل مع الآخرين باعتبارها نجمة أصبح لها جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية بعد نجاح أغنيتها.