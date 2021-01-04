مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc وأحداث الحلقات السابقة

تأتي مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر على شاشة قناة إم بي سي، حيث يعرض عبر شاشة قناة mbc العراق الساعة الرابعة مساءً ويعاد في تمام الـ1 بعد منتصف الليل، وفي تمام العاشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل مي عمر الجديد





والمسلسل يشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وآخرون وهز من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي واشراف علي الاخراج محمد سامي.

عرض مسلسل لؤلؤ علي شاشة قناة أون وجاءت تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا مع اول حقات عرضه مدهشة لدي الجميع حيث تطورت الأحداث بين "سنية" الشخصية التي تقدمها مي عمر وهي شخصية "لؤلؤ" حيث حدث بينهما صراعا كبيرا ليس فقط بينها وبين احمد زاهر حيث شهدت أحداث الحلقة صراعا مع باقي الشخصيات.والمسلسل يشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وآخرون وهز من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي واشراف علي الاخراج محمد سامي.

ويعرض المسلسل الذي تلعب بطولته مي عمر مع النجم احمد زاهر عبر شاشة قناة ON E في تمام الثامنة إلا ربع مساءا، وتعاد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ثم يأتي للمرة الثالثة في تمام الواحدة ظهرًا لليوم التالي وهو أول بطولة مطلقة لها عبر الدراما التلفزيونية.

يتابع كثيرون من جمهور الفنانة مي عمر مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة بينما يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc وأحداث الحلقات السابقة برغم أنه يعرض على شاشة قناة أون.