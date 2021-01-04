رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc وأحداث الحلقات السابقة

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:12 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
حسين الجندي
طباعة
يتابع كثيرون من جمهور الفنانة مي عمر مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة بينما يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc وأحداث الحلقات السابقة برغم أنه يعرض على شاشة قناة أون.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc وأحداث الحلقات السابقة

تأتي مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر على شاشة قناة إم بي سي، حيث يعرض عبر شاشة قناة mbc العراق الساعة الرابعة مساءً ويعاد في تمام الـ1 بعد منتصف الليل، وفي تمام العاشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل مي عمر الجديد

وجاءت تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا مع اول حقات عرضه مدهشة لدي الجميع حيث تطورت الأحداث بين "سنية" الشخصية التي تقدمها مي عمر وهي شخصية "لؤلؤ" حيث حدث بينهما صراعا كبيرا ليس فقط بينها وبين احمد زاهر حيث شهدت أحداث الحلقة صراعا مع باقي الشخصيات.

والمسلسل يشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وآخرون وهز من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي واشراف علي الاخراج محمد سامي.

عرض مسلسل لؤلؤ علي شاشة قناة أون

ويعرض المسلسل الذي تلعب بطولته مي عمر مع النجم احمد زاهر عبر شاشة قناة ON E في تمام الثامنة إلا ربع مساءا، وتعاد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ثم يأتي للمرة الثالثة في تمام الواحدة ظهرًا لليوم التالي وهو أول بطولة مطلقة لها عبر الدراما التلفزيونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يطرح معرض الفنان أحمد القط للمشاهدة الإلكترونية

«خليك في البيت».. نهال النافوري معكم في عرض بانورامي

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

«مرضى غيروا حياة أطبائهم» جديد العربي للنشر لـ إيلين فيسر