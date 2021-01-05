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طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعد مرور أشهر على تفشي جائحة فيروس كورونا، صار أغلب الناس يعرفون أنه إذا ثبتت إصابة صديق أو قريب بالفيروس، أو حتى إذا كان ذلك الشخص مخالطا لأحد المصابين، فمن المفترض أن يخضع لفترة عزل لمدة تصل إلى 14 يوما، وذلك حتى في ظل توفر اللقاح المضاد للفيروس، تظل بروتوكولات العزل سارية.

وذكرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية أن "مراكز السيطرة على الأمراض" الأمريكية أصدرت إرشادات لما يجب فعله إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد19-"، في حين أن باقي أفراد الأسرة غير مصابين.

وتقول الإرشادات إنه "يجب على الشخص المريض أن يعزل نفسه عن الآخرين في المنزل"ومع ذلك، يجب على أولئك الذين يعيشون معه الاستمرار في الاطمئنان على الشخص المعزول بينما يكون في عزلته.

وتقول الإرشادات:

- اجعل الشخص المريض يستخدم غرفة نوم وحمام منفصلين عن غرف النوم والحمامات الخاصة بباقي أفراد الأسرة، إن أمكن ذلك.

- اجعل المريض يقيم في غرفة خاصة به أو في منطقة خاصة به بعيدا عن الآخرين، إذا كان ذلك ممكنا.

- يجب أن نحاول أن نبقى على بعد 6 أقدام على الأقل من الشخص المريض".

- بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى استخدام مساحة مشتركة، فإنه يتعين عليهم فتح النوافذ من أجل الحفاظ على تدفق الهواء، إلى جانب تحسين التهوية أيضا.

- يجب أن يأكل الشخص المريض وهو منفصل عن باقي أفراد الأسرة غير المصابين، ويجب أن يتم غسل أطباقه باستخدام القفازات والماء الساخن.

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