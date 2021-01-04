سائق توك توك يطعن أمين شرطة في حملة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على سائق توك توك طعن أمين شرطة بمرور القليوبية خلال حملة مرورية بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام سائق توك توك بطعن أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء شن حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار حاول أمين شرطة استيقاف توك توك فقام سائقه بطعنه وفرّا هاربًا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وجاري ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.