تطوير مركز سلامة الغذاء بـ70مليون جنيه لتحليل الأغذية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات لمركز تطوير وسلامة الغذاء وتدعيمه بالأجهزة الحديثة، لممارسة دوره في تحليل الأغذية وسلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيمائية والميكروبية والفيزيائية، والعمل على تقدير درجات الجودة وغشه وقيمته الغذائية.وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تكلفة أعمال التطوير والتحديث والتوسع في مده بالأجهزه بلغت نحو 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة، بمساعدة والكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الغذاء والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة وسلامة الغذاء.وأوضح التقرير، أنه تم طرح مزايدة عامة للمشاركة في إدارته مع القطاع الخاص وفق جدول زمني بنظام الشراكة لمدة 3سنوت.