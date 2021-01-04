حماية المستهلك ينفذ حملات تفتيشية على الصيدليات بالوادي الجديد

نفذ مكتب حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، حملة مكبرة على بعض الصيدليات بدائرة مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من انضباط الصيدليات وتوافر الأدوية، وجودتها ومطابقتها للمواصفات، والصلاحية ومعلومية مصادرها واعتمادها، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين بالخارجة.يأتي هذا تزامنا مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات بالمراكز، وذلك للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة الادوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين.وأكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير عدة محاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويهيب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات مؤكدة فيما يخص الأسواق وخاصة الغذاء، والدواء.