رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حماية المستهلك ينفذ حملات تفتيشية على الصيدليات بالوادي الجديد

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
نفذ مكتب حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، حملة مكبرة على بعض الصيدليات بدائرة مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من انضباط الصيدليات وتوافر الأدوية، وجودتها ومطابقتها للمواصفات، والصلاحية ومعلومية مصادرها واعتمادها، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين بالخارجة.

يأتي هذا تزامنا مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات بالمراكز، وذلك للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة الادوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين.

وأكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير عدة محاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويهيب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات مؤكدة فيما يخص الأسواق وخاصة الغذاء، والدواء.

موضوعات متعلقة

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال