لترشيد مياه الرى.. تأهيل ترع الغربية والدقهلية

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالدقهلية ممثلة في هندسة رى ديرب نجم، الاثنين، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع مختلفة منها تأهيل ترعة سنتماى بطول يبلغ 9.400 كيلو متر، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 2.160 كيلو متر بنسبة 21%، بينما تنفذ الإدارة العامة لري المنوفية أعمال تأهيل وتبطين ترعة دروة وراضي زمام هندسة ري شرق اشمون.كما بدأت الإدارة العامة للرى بالغربية تأهيل ترعة كفر متبول بالدبش والخرسانة العادية، وتبطين ترعة الخمسين، مع التأكيد على جميع أطقم الاشراف بمراعاة مواصفات العقد واشتراطاته وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.