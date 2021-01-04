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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تطوير المحور البديل لطريق السادات بـ3.1 مليون جنيه (صور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:46 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة شملت متابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير المحور البديل لطريق "السادات فيله-الشلال-المحمودية"، بالإضافة إلى متابعة انتظام خطوط سير السيرفيس المؤدية لمنطقة المحمودية بعد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات البيك أب "الكبود" بسيارات ميكروباص حديثة بعد تقديم تسهيلات بنكية غير مسبوقة للسائقين أصحاب السيارات.

وأكد عطية، إنهاء عمل سيارات الكبود على جميع خطوط سير السيرفيس وإحلالها بسيارات الميكروباص الحديثة داخل مدينة أسوان بنهاية يونيو القادم، فى حين سيطبق ذلك أيضًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة الأخرى بنهاية العام الحالى، حيث سيكتفى بسيير سيارات الكبود داخل القرى والنجوع والمناطق النائية فقط، موجهًا مديرى المواقف والمرور بإعداد حصر شامل لسيارات الكبود، وأيضًا مواقف السيرفيس الرسمية وخطوط السير لوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس بوسائل نقل حديثة وحضارية ومريحة للمواطن الأسوانى.

وفى نفس الجولة التفقدية، وجه محافظ أسوان المحليات ومديرية الطب البيطرى بتكثيف أعمال النظافة العامة ومواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط العمارات السكنية بالمحمودية مع نشر صناديق القمامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فى هذه المنطقة الحيوية، بالتوازى مع قيام فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل مع أى طفح أو كسورات ينتج عنها تراكمات للمياه.

وأكد المحافظ على أن المحور البديل لطريق السادات والذى شهد القضاء على أكبر بؤرة تلوث داخل مدينة أسوان برفع 146 ألف طن من المخلفات بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العامة للتصنيع الحربي، ساهم فى خلق طريق حيوى يربط بين جنوب وشرق وغرب المدينة للقضاء على أى اختناقات مرورية بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، من ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق الداخلية.

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