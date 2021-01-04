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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينهم 49 من ذوي القدرات.. تعيين 5226 شابًا بالشرقية في نوفمبر

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:52 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5226 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 49 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 396 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الوزير، أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 602 عاملًا جديدًا، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 90 ألف جنيه لـ29 عاملًا كمنحة مولود، و4 منح زواج، و7 منح وفاة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لعاملين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

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