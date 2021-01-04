رتل تركي يضم 25 آلية عسكرية يدخل الأراضي السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الإثنين، بأن رتلًا تركيًا جديدًا يضم نحو 25 آلية عسكرية قد دخل إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب.يأتي هذا فيما وصل عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى 7850 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وأكد المرصد أنه مع دخول الرتل الجديد يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد»، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11185 شاحنة وآلية عسكرية تركية.