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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الاثنين 4 يناير 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:39 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الاثنين الموافق 4 يناير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: حل كل المشاكل في لحظة واحدة أمر مستحيل تمامًا، عليك تحمل مسؤولياتك كاملة وبدء العمل لإيجاد الحلول بدلًا من انتظار المعجزات.
عاطفيًا: لا يوجد أي مقابل يحاول شريكك الحصول عليه منك على عكس ما تتخيل، عليك أن تنقي نيتك السيئة وتتعامل مع الآخرين بطريقة أفضل مما تفعل.
صحيًا: لا تحمل أوزانًا ثقيلة، من الممكن أن تتسبب بضرر دائم لظهرك أو عنقك إذا فعلت شيئًا بطريقة غير صحيحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا


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