«أولياء أمور مصر» يناشد الأمهات بعمل جدول زمني للمذاكرة والمراجعة والترفيه

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الأم في زمن الكورونا لديها أدوار متعددة فرضتها الأزمة، فأصبح يقع على عاتقها حماية أسرتها من خلال التشجيع والتأكد من تطبيق أسرتها الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي وارتداء الكمامة وتناول الغذاء الصحي الذي يساعد على رفع المناعة وغيرها من الإجراءات.وأضافت "الحزاوي" لا ننسى دور الأم بتوجيه الأبناء وتشجيعهم وإزالة المعوقات التي تقف أمامهم في الدراسة، مضيفة أنه بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام نظرا لتداعيات وانتشار فيروس كورونا وجدت الأم نفسها في صراع بين الابناء لجعلهم يقدروا الموقف وأن يستمروا في استكمال المناهج المتبقية وكذلك مراجعة الدروس حتى لا يفقدوا المعلومات التي تم دراستها حتي حين موعد الامتحان.وطالبت الأمهات بضرورة عمل جدول زمني بالدروس المتبقية للانتهاء من الفصل الدراسي الأول أولًا ثم مراجعة المنهج جزء جزء، مشيرة إلى أنه من الأفضل عند إعداد الجدول أن يكون بمعاونة الابن حتى يشعر بالمسئولية بأنه مشارك في إعداد الجدول وليس مفروض عليه.وأوضحت أنه لابد من تحديد أوقات للمذاكرة بالجدول وحل التطبيقات والأسئلة ووقت للراحة واللعب من أجل الترفيه.وأشارت إلى أنه من الحلول الذكية لتحفيز الأبناء على المذاكرة تقديم هدايا بسيطة كلما استطاع الابن الالتزام بالجدول الموضوع للمذاكرة وقد تكون الهدية إعداد طعام محبب له أو الخروج في الهواء الطلق للتنزه، قائلة: " لا ننسي أيضًا أن هذه الإجازة متضمنة إجازة نصف العام فمن حق الأبناء أن يستمتعوا بها لشحن الطاقة للترم الثاني".