استبعاد أيمن عطالله من كشوف مرشحى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي والمرشح على مقعد نقيب محامي شمال القاهرة، استبعاده من كشوف المرشحين في الانتخابات.وقال عطالله في تصريحات له: «نما إلى علمي استبعادي من كشوف المرشحين علي مقعد نقيب شمال القاهرة لعدم اكتمال مدة العشرين عامًا متصلة».وأضاف: «رغم أن قيدي بالنقابة في سنة ١٩٨٩، لكن هناك عدة سنوات وامتثالًا لأحكام القانون وأثناء وجودي خارج مصر رئيسًا لمجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، قد نقلت قيدي لجدول غير المشتغلين لمدة ٧ سنوات، ومع الأسف ما قلبها وما بعدها لم يكمل العشرين عامًا متصلة».واختتم: «أشكر كل من دعموني وتحياتي لكل من كان مستاءً من ترشحي، وإن شاء الله ربنا يولي من يصلح وسنتعاون مع من نراه أصلح».