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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خانتني بعد سنة جواز».. تجديد حبس ربة منزل وشاب متهمين بالزنا في منشأة ناصر

السبت 02/يناير/2021 - 01:02 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس حبس ربة منزل وشاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بممارسة الزنا داخل عش الزوجية في منطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من زوج يتهم فيه زوجته بممارسة الزنا مع شاب داخل غرفة نومه مستغلة غيابه.

وقال الزوج إنه يوم الواقعة عاد في غير موعده من العمل فوجد زوجته في أحضان رجل غريب فاعتدى عليهم بالضرب وضبطهما وسلمها للشرطة، قائلًا أنه متزوج منذ أقل من سنة وتجرأت على خيانته.

وأقرت الزوجة بمعرفتها بالمتهم منذ فترة، وأنها لا ترغب في زوجها بسبب سوء معاملته، وأن المتهم أغواها بكلامه المعسول ومعرفته بالمشكلات التي تحدث بينها وبين زوجها، حتى تورطت معه في علاقة غير شرعية، حيث كان يتردد عليها في غياب زوجها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم النيابة التي باشرت التحقيق.

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