«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

قبل وفاتها، كتبت الفنانة هند رستم وصيتها، وأوصت ابنتها "بسنت" أن تهتم بكلابها، ولا تفرط فيهم مهما كانت الأسباب.كانت علاقة الفنانة الراحلة قوية ونادرة للغاية بالكلاب، إذ فكرّت في إحدى المرات أن تنتج فيلمًا سينمائيًا يشاركها فيها كلابها.وكانت الفنانة هند رستم ترى أن الكلاب من أوفى الحيوانات، بجانب إخلاصهم لصاحبهم، إذ يقدمون على الموت بدلًا من صاحبهم، لذا لم تفرط أبدًا في رعايتهم والاهتمام.وحدث أن عاشت الفنانة هند رستم في حالة حزن شديدة، بسبب وفاة أحد كلابها الذي تربيهم، وتخطت هذه التجربة بتناول المهدئات والمسكنات بعد ستين يومًا.يذكر أن الفنانة الراحلة رفضت رفضت الفنانة هند رستم استلام جائزة الدولة بعدما مُنحت لها بمناسبة عيد الفن، حسبما نشرت مجلة «الشبكة» اللبنانية في عددها الصادر في 13 يوليو 1981.وكان رفض الفنانة هند رستم للجائزة راجع إلى أنها أكبر من كل هذه الجوائز والأوسمة التي تُمنح في المناسبات الفنية وتوزع على الفنانين والفنانات، حتى إنها قالت وقتها إنه لو أُتي بهذه الجائزة إليها في منزلها لرفضتها أيضًا.وفي مجلة «نصف الدنيا» عام 2005، تحدثت الفنانة الراحلة هند رستم عن التكريمات وجوائز الفنانين، وأشارت إلى أنها رفضت في عام 2004 جائزة الدولة التقديرية؛ لأنها جاءت في محل لم يعجبها ويقدرها «أنا لست فنانة على الرف».ولفتت إلى تكريم «فنانات أقل منها عطًاء وموهبة» قبل أن تُمنح الجائزة، وقالت أيضًا إنَّه كان يجب أن تُمنح الفنانة شادية جائزة وتكريمًا قبلها، لأنها الأحق بذلك التكريم والاحتفاء.