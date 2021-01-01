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محمد العسيري
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:00 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن قرار «التعليم» باستكمال الدراسة أون لاين وتأجيل الامتحانات مؤشر من الدولة بأن هناك خطر اسمه كورونا.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن هناك تخوفات من ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، خاصة أن عدد التلاميذ حتى الثانوية 24 مليون، وعدد طلاب الجامعة حوالي 15 مليون، ونزولهم في تجمعات لأداء الامتحانات مخاطرة كبيرة.

واستنكر التجمعات التي شهدتها محافظات القاهرة أمس، بسبب احتفالات رأس السنة، منوها إلى أن المصريين قرروا الاحتفال وعدم الاكتراث بكورونا.


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