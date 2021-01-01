ملكة بريطانيا تتمنى في رسالة للبرهان الاستقرار للسودان

أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن أطيب أمنياتها للسودان وشعبه بالاستقرار والتقدم والنماء.وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى اليوم رسالة تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان.