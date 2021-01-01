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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملكة بريطانيا تتمنى في رسالة للبرهان الاستقرار للسودان

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:05 م
الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية
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أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن أطيب أمنياتها للسودان وشعبه بالاستقرار والتقدم والنماء.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى اليوم رسالة تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان.

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