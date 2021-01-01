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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني بعد قرار تمديد المهلة وغرامة عدم تركيبه

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:48 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
شيماء حسين
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مازال البحث مستمرًا عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني بعد قرار تمديد المهلة ورابط موقع سداد رسوم تركيب الملصق عبر محرك البحث العالمي " جوجل"، واللذان شهدا خلال الآونة الأخيرة أعلى نسبة مشاهدة من السائقين وأصحاب المركبات لتفادي دفع غرامة التأخير عن تركيبه خلال المهلة المحددة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني بعد قرار تمديد المهلة

مددت وزارة الداخلية فترة المهلة إلى 30 مارس 2021 كموعد نهائي عقب مدها أكثر من مرة، وذلك للسماح للسائقين وأصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني دون دفع غرامة التخلف التي حددتها الوزارة والتي تتراوح من 4 إلى 8 ألاف جنيه وفقا للقانون يأتي ذلك ضمن الخطة التي تنتهجها الوزارة لدعم ثوابت الاستراتيجية الأمنية ورفع كفاءة الخدمات الأمنية حيث يعد الملصق الإلكتروني أحد آلية تتبع السيارات المطلوبة أمنيا.

خطوات سداد قيمة الملصق عبر بوابة مرور مصر

يستطيع الراغبين في تركيب الملصق الإلكتروني توفير الوقت والجهد وسداد قيمته إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر والذهاب إلى فرع الإدارة العامة للمرور التابع له واستلامه والرخصة في دقائق معدودة وذلك من خلال الخطوات التالية :-

- تسجيل الدخول عبر بوابة مرور مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

- اختيار خدمة المركبات

- اختيار تركيب الملصق الإلكتروني

- كتابة رقم اللوحة المعدنية

- كتابة بيانات صاحب السيارة كاملة

- الضغط على سداد رسوم الملصق الإلكتروني

إجمالي رسوم قيمة الملصق الإلكتروني

تتراوح قيمة تركيب الملصق الإلكتروني من بين 150 إلى 175 جنيهًا ويجب السداد قبل آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني بعد قرار تمديد المهلة الذي حددته وزارة الداخلية يوم 30 مارس كموعد نهائي وبعدها ستبدأ في فرض الغرامة التي حددها القانون والتي تصل إلى 8 آلاف جنيه.

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رابط سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أونلاين"

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