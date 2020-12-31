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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط التسجيل لسداد رسوم الملصق الإلكتروني «أون لاين»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:09 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
شيماء حسين
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عقب إعلان وزارة الداخلية مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، يكثف الغالبية العظمى من أصحاب المركبات والسائقين عمليات البحث عبقر محرك البحث العالمي «جوجل»؛ لمعرفة رابط تسجيل الملصق الإلكتروني 2021 لسداد رسومه «أونلاين» من خلال بوابة مرور مصر لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»

رابط تسجيل الملصق الإلكتروني 2021

أتاحت وزارة الداخلية موقعًا إلكترونيًا لسداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات والدراجات البخارية والمقدرة بـ 150 جنيهًا قابلة للزيادة عبر هذا الرابط ( من هنا )، حيث يتم استلام الملصق والرخصة من فرع الإدارة العامة للمرور التابع لها عقب إبراز إيصال الدفع، وذلك ضمن خطة الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت والجهد للمواطنين ولتجنب التكدسات أمام مقرات الإدارة العامة للمرور.

خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني أونلاين

يستطيع المواطنين الراغبين في سداد إجمالي قيمة رسوم الملصق الإلكتروني أونلاين عبر بوابة مرور مصر باتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة مرور مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمات المركبات

اختيار سداد رسوم الملصق الإلكتروني

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة

كتابة بيانات صاحب السيارة كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي

آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية، عن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني عبر رابط تسجيل الملصق الإلكتروني 2021 إلى يوم 30 مارس المقبل وذلك ليتمكن سائقي السيارات من التركيب، وسط إجراءات احترازية صارمة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خاصة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.


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رابط سداد رسوم الملصق الإلكتروني 2021 


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