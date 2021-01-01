القبض على مدير مطحن استولى على 100 طن دقيق في الشرابية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في القبض على مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على 100 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء في الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير مطحن بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بالتلاعب فى كميات القمح المدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء.وعثر بداخل المطحن، على (73،531 طن دقيق بلدى مدعم - 37،600 طن نخالة خشنة)، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على الدعم.