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مصر

حقيقة إلغاء امتحانات نصف العام.. وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:26 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
شيماء حسين
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عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس 31-12-2020، الذي أعلن عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليًا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة حقيقة إلغاء امتحانات نصف العام الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى أبرز قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم.

حقيقة إلغاء امتحانات نصف العام

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الامتحانات بسبب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 عقب قرارات مجلس الوزراء التي تم إعلانها، أمس، وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تم تأجيلها فقط إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام
حتى تنتهى فترة الذروة للموجة الثانية من الفيروس منعًا لانتشاره بين طلاب المدارس منهم إلى أفراد أسرهم.

أبرز قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن التعليم فى اجتماعه الذي عقده، أمس، كان أبرزها تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام واستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى نهاية الفصل الدراسي، بنظام التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

استكمال المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن تقييم الطلاب بمختلف المراحل الدراسية سيأتي وفقًا للمناهج الدراسية كاملة والتى سيتم شرحها عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تحسبًا لمثل هذه الأوضاع، وبالنسبة لحقيقة إلغاء امتحانات نصف العام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الوزير الأخبار المتداولة، وأوضح أن الامتحانات ستعقد عقب انتهاء إجازة نصف العام.

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