حقيقة إلغاء امتحانات نصف العام.. وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم
الجمعة 01/يناير/2021 - 11:26 ص
شيماء حسينطباعة
عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس 31-12-2020، الذي أعلن عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليًا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة حقيقة إلغاء امتحانات نصف العام الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى أبرز قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم.
حتى تنتهى فترة الذروة للموجة الثانية من الفيروس منعًا لانتشاره بين طلاب المدارس منهم إلى أفراد أسرهم.
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حقيقة إلغاء امتحانات نصف العامنفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الامتحانات بسبب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 عقب قرارات مجلس الوزراء التي تم إعلانها، أمس، وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تم تأجيلها فقط إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام
حتى تنتهى فترة الذروة للموجة الثانية من الفيروس منعًا لانتشاره بين طلاب المدارس منهم إلى أفراد أسرهم.