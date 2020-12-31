الكويت: شفاء 233 حالة مصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس شفاء 233 حالة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146 ألفا و517 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ233 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 228 حالة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146 ألفا و284 حالة.