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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: مصر قادت العالم في تقييم تقدم الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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استعرضت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الصالون الثقافى اتحضر للأخضر أهم ما تم إحرازه خلال رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، والتي تعد أهم فترات عمل الاتفاقية على مدار تاريخها وفى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).

وقالت إن مصر قادت مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020، كما تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال ازمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم وخاصة أفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجي من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك كافة شركاء العمل البيئى والمجتمعات المحلية.

وتطرقت وزيرة البيئة لمبادرة اتحضر للأخضر التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف المبادرة التي تستمر لثلاث سنوات لنشر الوعي البيئي بين المواطنين، حيث قامت وزارة البيئة وفى إطار العمل على نشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة فئات وشرائح المجتمع وإرساء المفاهيم البيئية بالمدارس والجامعات بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية التفاعلية بلغت (195) نشاط بيئي تنوعت بين (ندوات توعوية وورش عمل فنية عن كيفية إعادة استخدام المخلفات المدرسية والمنزلية، إضافة إلى تنفيذ احتفالات ومسابقات وقوافل ومعارض بيئية وتوزيع إصدارات التوعية على الطلاب).

كما نفذت الفروع الإقليمية أكثر من 13000 نشاط توعوي بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر مع المجتمع المدنى الذي يعد شريك حقيقي في دعم قطاع البيئة، حيث تبنت الوزارة العديد من مبادراتهم في مجالات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتنظيف النيل من المخلفات، وجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم تنفيذ وحدات البيوجاز بالقرى الأكثر احتياجًا، وحملات التشجير وزراعة الأسطح.

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