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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المحامين العرب» يدين انفجارات مطار عدن: تهديد لأمن المنطقة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:32 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أدان اتحاد المحامين العرب، برئاسة رجائي عطية، بأشد العبارات الانفجارات التي وقعت في مطار عدن باليمن.

وقال الاتحاد في بيان له: «يمثل تهديدا لأمن المنطقة وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين».

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل اليوم الخميس، برقية دعم ومواساة إلى سعيد سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، يعزيه في ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.

وقال رئيس مجلس النواب في برقيته: "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين".

وأضاف عبد العال: "مجلس النواب المصري يندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوي الذي يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام، كما أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة ووصل الرحم بين الأشقاء".

وتابع: "مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها، خالص مواساتنا لكم فى ضحايا هذا الحادث الأليم".

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