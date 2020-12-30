إيبارشية أسوان تقتصر صلوات رأس السنة والعيد على الكهنة

أعلنت إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية، عن استمرار صلوات القداسات بأعداد محدودة لا تتخطى نسبة 25% من الحضور للحد من التجمعات، نظرًا لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى اقتصار صلوات رأس السنة الميلادية وعيدي الميلاد والغطاس على أباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور من الشعب.وتابعت: "كما تقرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية، واقتصار صلوات الأكاليل على 20 فردا فقط، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد من جانب الكهنة والشمامسة والأقباط.