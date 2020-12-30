إيبارشية أسوان تقتصر صلوات رأس السنة والعيد على الكهنة
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:35 م
تريزة شنودةطباعة
أعلنت إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية، عن استمرار صلوات القداسات بأعداد محدودة لا تتخطى نسبة 25% من الحضور للحد من التجمعات، نظرًا لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى اقتصار صلوات رأس السنة الميلادية وعيدي الميلاد والغطاس على أباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور من الشعب.
وتابعت: "كما تقرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية، واقتصار صلوات الأكاليل على 20 فردا فقط، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد من جانب الكهنة والشمامسة والأقباط.
وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى اقتصار صلوات رأس السنة الميلادية وعيدي الميلاد والغطاس على أباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور من الشعب.
وتابعت: "كما تقرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية، واقتصار صلوات الأكاليل على 20 فردا فقط، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد من جانب الكهنة والشمامسة والأقباط.