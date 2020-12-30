الأمم المتحدة: لن نتراجع عن إجراء انتخابات ليبيا العام المقبل

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الأربعاء، أن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 في ليبيا هدف لن يتم التراجع عنه.وقال ستيفاني ويليامز خلال اجتماع بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، إنها ما زلت تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة.وأضافت "ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بكم نحو الانتخابات"، وذلك وفق قناة "العربية".وقالت ويليامز إن العد العكسي بدأ مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي.على جانب آخر كشف عضو بملتقى الحوار السياسي في أنهم اتفقوا في جلسة اليوم على تشكل لجنة استشارية الأسبوع القادم لحل الانسداد في اختيار السلطة التنفيذية.وقال عضو الحوار السياسي إنهم استمعوا أيضا إلى تقرير اللجنة القانونية لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات.