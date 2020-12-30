«ليلة عيد».. شبرا مصر تتزين بأشجار الكريسماس والهدايا احتفالا بالعام الجديد

حالة من البهجة سيطرت على منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث قرر أهالي المنطقة الاحتفال على طريقتهم الخاصة من خلال الأنوار الملونة وشجرة الكريسماس مثل ما يحدث في نهاية كل عام واستقبال غيره جديد.تدلت الأنوار الملونة من المباني والمحال والمنازل، اصطفت هدايا عيد الميلاد المجيد على قارعة الطريق من أشجار وبابا نويل والكرات الملونة وغيرها من الهدايا ذات الألوان المبهجة، هنا شارع أحمد بدوي بشبرا مصر.ظهر شارع أحمد بدوي في هذا العام الجديد بشكل جمالي مبهج لاقى إعجاب كافة الأهالي والوافدين على المنطقة والتي أصبحت مقصدا للزيارات خلال احتفالات أعياد رأس السنة.ولم تقتصر الزينة والأجواء الاحتفالية على شارع أحمد بدوي فقط، بل امتدت لمختلف الشوارع والميادين بمختلف منطقة شبرا مصر، والتي اعتاد أهلها وبعض أصحاب المحال على تزيينها في هذا الوقت من كل عام.