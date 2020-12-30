رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر يكشف أسباب تنظيم ظهور الأطباء في الإعلام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:41 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
طباعة
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التليفزيونية، ليس الغرض منه المنع أو التقييد، ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء، ولحماية المرضى من الإعلانات غير الصحيحة التي تروج لمنتجات ليست لها فعالية لعلاج الأمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم مع د.حسين خيري، نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التليفزيونية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبية

وأضاف: يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد، لرصد البرامج غير المختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي.

وأكد أنه يجب تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها.

وكشف: "سيتم ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا"، مضيفًا: أن الموضوع يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التسيير وليس التضييق، وكذلك سنعمل قريبا على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة