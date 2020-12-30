كرم جبر يكشف أسباب تنظيم ظهور الأطباء في الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التليفزيونية، ليس الغرض منه المنع أو التقييد، ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء، ولحماية المرضى من الإعلانات غير الصحيحة التي تروج لمنتجات ليست لها فعالية لعلاج الأمراض.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم مع د.حسين خيري، نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التليفزيونية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبيةوأضاف: يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد، لرصد البرامج غير المختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي.وأكد أنه يجب تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها.وكشف: "سيتم ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا"، مضيفًا: أن الموضوع يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التسيير وليس التضييق، وكذلك سنعمل قريبا على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية.