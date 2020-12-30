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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث يمني يتهم «الحوثي» باستهداف مطار عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:38 م
الحوثي
الحوثي
مروة عنبر
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أكد الكاتب والباحث اليمني محمود الطاهر، أن المليشيات الحوثية هي وراء الانفجار الذي استهداف مطار عدن اليوم.

وأوضح الطاهر لـ"الدستور"، أن الحوثي أراد تحقيق عدة فوائد من جريمته الإرهابية بتفجير مطار عدن مع وصول الحكومة، منها خلط الأوراق وجعل الشكوك تحوم حول "الانتقالي" أو جناح داخله، وإرسال رسالة للشرعية، واستهداف حياة الوزراء وضرب اتفاق الرياض.

وأضاف الطاهر أن ما حدث اليوم في عدن ينبغي أن يكون دافعًا للشرعية والانتقالي للعمل بعكس إرادة من خطط ونفذ لهذه الجريمة، والمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض، والعمل على الخدمات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وتابع الطاهر، أنه أمام الحكومة الجديدة 100يوم حتى نطلق الاحكام عليها.

أولا: صرف المرتبات لجميع موظفي الجهاز الحكومي للدولة قبل انتهاء الـ100اليوم.

ثانيا: منع الاعتقالات والمداهمة، وإنهاء المظاهر المسلحة.

ثالثا: إعادة الخدمات، ماء وكهرباء ومشتقات النفط، والغاز بالأسعار الحكومية.

رابعا: العمل على توحيد الجهود والبدء بالعمل العسكري لتحرير الأرض المحتلة من قبل النظام الإيراني، ومساعدة السكان للخروج من الازمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيا الحوثية.

خامسا: العمل في الشق الاقتصادي ومنع انهيار العملة اليمنية وإعادة الريال لوضعه الطبيعي.

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