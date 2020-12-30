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منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
تسجيل استمارة الثانوية
تسجيل استمارة الثانوية العامة
منة سالم
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يشهد محرك بحث جوجل في هذة الأيام اقبال كبير من الطلاب خاصة طلاب الثانوية العامة بجميع مراحلها بحثًا عن موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة 2020 لتسجيل الاستمارة الخاصة بالمرحلة الثانوية.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم، من خلال السطور التالية طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم 


1 – تسجيل الدخول عبر بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية

1 - دخول بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

2 - ملء الاستمارة الورقية.

3 - إدخال الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب.

4 - كتابة البيانات التي تتضمن الاسم ورقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.

5 - طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.

6 - بعد ذلك يجب الاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع الطالب دخول الامتحانات التجريبية التالية.

3 - إدخال الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب.

4 - كتابة البيانات التي تتضمن الاسم ورقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.

5 - طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.

6 - بعد ذلك يجب الاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع الطالب دخول الامتحانات التجريبية التالية.

يشار الي أن موقع وزارة التربية والتعليم اعلن أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة تم تفعيله بداية من شهر ديسمبر الجاري لمدة 10 أيام على أن تنتهي عمليات متابعة التسجيلات والمراجعات لأولى ثانوي جميع الشعب يوم 10 ديسمبر 2020.

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كما طالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب المسجلين للاستمارات الإلكترونية بضرورة إنشاء حساب بريد إلكتروني خاص بكل طالب من أجل متابعة مستجدات العملية التعليمية وما يخصه من إجراءات مستقبلية.

جدير بالذكر أن أمتحانات اجتياز الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الثانوية سوف تبدأ يوم 23 يناير 2021، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التجريبية من يوم 15 ديسمبر الجاري، بهدف تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة في التقييم الجديد، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.

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