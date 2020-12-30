موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول





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يتزامن موعد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام مع انتشار موجه ثانية وسلالات جديدة من وباء كورونا المستجد( كوفيد -19) الأمر الذي يجعل الطلاب في حالة ترقب ومتابعة مستمرة للموعد المنتظر وسط اجراءات احترازية يخضع لها الجميع لتجنب العدوي.ومن خلال الجدول الذي تعلنه وزارة التربية يتعرف الطلاب على مواعيد أداء امتحانات نصف العام الموحدة في جميع المحافظات، حيث ينتهي الترم الاول رسميا يوم 10 يناير، وتنطلق امتحانات نصف العام لجميع الطلاب بعدها مباشرةً.و يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي اجتياز امتحاناتهم يوم 23 يناير عام 2021، امتحان اللغة العربية لجميع الشعب الأدبية والعلمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.و من المقرر أن يجتاز الطلاب امتحان المادة الانجليزية يوم 26 يناير 2021، لجميع الشعب الأدبية والعلمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم 28 يناير 2021 مادة الأحياء الشعبة الأدبية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة العلمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.بينما يستعد الطلاب يوم 30 يناير 2021 لأداء مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، يوم 2-2-2021، ومادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.وفي يوم 4 فبراير يؤدي طلال الشعبة العلمية مادة الفيزياء والشعبة الأدبية مادة التاريخ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.و في يوم 6 فبراير سوف يجتاز طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية مادة الكيمياء يوم 8 فبراير.يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف في تصريحات له عن موعد تطبيق الثانوية التراكمية، قائلا: النظام التراكمى لا يطبق بأثر رجعي وبالتالى يبدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى الملتحقين فى العام الدراسى القادم، 2021، 2022، ولا ينطبق على اى طالب ملتحق حاليا في المرحلة الثانوية.