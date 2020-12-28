تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب حول جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول، وذلك مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في يوم 23 يناير المقبل، ويذكر أن العام الدراسي الجديد تغيرت منظومة امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي الكترونيا وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم، حيث أنه تم امتحانات التجريبي خلال الأيام الماضية.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول

ينقسم الصف الثاني الثانوي إلى الأدبي والعلمي، حيث تجري امتحانات العلمي يوم 28 يناير حيث يؤدى الطلاب مادة الأحياء، من الساعة التاسعة حتى الثانية عشر.





-وفي يوم 2 فبراير، يجرى الطلاب امتحانات مادة التفاضل والتكامل من التاسعة حتى الحادية عشر.





-وفي يوم 4 فبراير، يمتحن الطلاب مادة الاحصاء والجبر، في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا.





-كما يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء يكون في يوم 4 من فبراير في توقيت ٩ في الصباح حتى ١١صباحًا.





-وفي يوم 6 فبراير يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء في توقيت ٩ في الصباح حتى ١٢ الظهر.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي أيضا في يوم 28 يناير المقبل 2021، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة المنطق والفلسفة، في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر بعد الظهر.





-وأما يوم 4 فبراير يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، في تمام التاسعة صباحا حتى ١٢ الظهر.





-وفي يوم 4 من فبراير يمتحن الطلاب مادة علم النفس في توقيت ٩ في الصباح حتى ١٢ الظهر.





-وفي يوم 6 من فبراير يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا في تمام التاسعة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرًا.





وبعد عرض جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أتاحت هذا العام العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لتسهيل العملية التعليمية للطلاب في تلقي دروسهم ومراجعة الامتحانات، والتواصل بينهم وبين إدارة المدرسة والمعلمين، وذلك في ظل ما يشهده العام من جائحة كورونا المستجدة التي بدأت منذ 2020.





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