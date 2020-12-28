رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:01 م
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب حول جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول، وذلك مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في يوم 23 يناير المقبل، ويذكر أن العام الدراسي الجديد تغيرت منظومة امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي الكترونيا وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم، حيث أنه تم امتحانات التجريبي خلال الأيام الماضية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول

ينقسم الصف الثاني الثانوي إلى الأدبي والعلمي، حيث تجري امتحانات العلمي يوم 28 يناير حيث يؤدى الطلاب مادة الأحياء، من الساعة التاسعة حتى الثانية عشر.

-وفي يوم 2 فبراير، يجرى الطلاب امتحانات مادة التفاضل والتكامل من التاسعة حتى الحادية عشر.

-وفي يوم 4 فبراير، يمتحن الطلاب مادة الاحصاء والجبر، في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا.

-كما يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء يكون في يوم 4 من فبراير في توقيت ٩ في الصباح حتى ١١صباحًا.

-وفي يوم 6 فبراير يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء في توقيت ٩ في الصباح حتى ١٢ الظهر.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي أيضا في يوم 28 يناير المقبل 2021، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة المنطق والفلسفة، في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر بعد الظهر.

-وأما يوم 4 فبراير يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، في تمام التاسعة صباحا حتى ١٢ الظهر.

-وفي يوم 4 من فبراير يمتحن الطلاب مادة علم النفس في توقيت ٩ في الصباح حتى ١٢ الظهر.

-وفي يوم 6 من فبراير يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا في تمام التاسعة  صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

وبعد عرض جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الاول، يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أتاحت هذا العام العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لتسهيل العملية التعليمية للطلاب في تلقي دروسهم ومراجعة الامتحانات، والتواصل بينهم وبين إدارة المدرسة والمعلمين، وذلك في ظل ما يشهده العام من جائحة كورونا المستجدة التي بدأت منذ 2020.

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأرقام تحكى الإنجاز.. صندوق «تحيا مصر» يهزم «الكوارث» فى عام الجائحة

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب