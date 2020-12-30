«التموين» تعاين 341 طلبًا للمرحلة الرابعة من «جمعيتي»

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العام المقبل سيتم دراسة تشغيل المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي"، ومعرفة الاحتياجات والاختيار من بين 5118 طلب بدءًا من دراسة إجراء المعاينات واختيار المناطق الأشد احتياجًا والمناطق التي تخلو من الخدمات التموينية والأولى بالرعاية الاجتماعية والأكثر فقرًا لتوفير السلع التموينية.وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم تحديد عدد الطلبات التي تقع في نطاق القرى والأكثر احتياجًا، والتي بلغت ألف قرية ويستهدف أولًا المراكز التي بها القرى الأكثر احتياجًا.وقال إن عدد الطلبات الواقعة في القرى الأكثر احتياجًا في القسم الأول وتمت معاينتها بلغت 341 فرعًا، ووصل عدد الطلبات.وتابع أنه تم تشغيل 6200 فرع في المراحل الثلاثة الأولى من المشروع، وتوقيع العقود بين صاحب المشروع والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا لتشغل نحو 3119 فرعًا خلال المرحلة الأولى، 1112 فرعًا في المرحلة الثانية، و1491 فرعًا في الثالثة، وجارٍ تشغيل وافتتاح نحو 500 فرع خلال ذات المرحلة، ليصل عدد المنافذ لنحو 6200 فرع، توفر كل السلع الحرة والتموينية وفارق نقاط الخبز لتستوعب احتياجات البطاقات التموينية.