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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل خطة أمن الإسكندرية لتأمين الكنائس في عيد الميلاد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:53 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تستعد مديرية أمن الإسكندرية، لتأمين الكنائس والأماكن الحيوية في احتفالات أعياد رأس السنة، للتصدى لأي محاولة عنف أو شغب أو عمليات إرهابية.

وشدد اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، على اليقظة التامة أثناء الخدمة نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وعلى ظهور القوات بالمظهر الانضباطى اللائق وحسن معاملة المواطنين.

كما وضع خطة أمنية وستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية ومن خلال عدة خطوات استباقية، حيث يتم تكليف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية.

وتكليف إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الأشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشات الهامة والسياحية خشية استخدامها في أي أعمال عنف.

وكلف غنيم إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الأشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشأت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشأت والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشأت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات وذلك بالأضافة للخدمات النظامية والسرية الثابتة أمام الكنائس والمنشآت الهامة.

كما تم التنسيق مع جميع الكنائس وضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية.

وشدد مدير الأمن، على إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشأت الهامة والسياحية للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات والكشف الجيد لمحيط تلك المنشأت عن المفرقعات، وعمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن والتشديد على الأكمنة الحدودية ووإدارة تأمين الطرق بالأنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الأشتباه فى الأكمنة الحدودية.

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