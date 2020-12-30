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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير رحلات سياحية خاصة من رومانيا إلى شرم الشيخ والغردقة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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نجحت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في التعاقد مع كبرى وكالات السياحة في رومانيا على مجموعة من الرحلات من مدينتي بوخارست وكلوج إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة خلال عطلة رأس السنة "الكريسماس"، بأحدث طائراتها من طرازي الإيرباص A320Neo وA220-300 وطراز البوينج B737-800.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 368 رحلة داخلية منتظمة وعارضة من الآن وحتى 15 يناير 2021، بمعدل 107 رحلات إلى شرم الشيخ، و80 رحلة إلى الأقصر، و92 رحلة إلى الغردقة، 86 رحلة إلى أسوان ورحلتين إلى كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط 18 رحلة داخلية يوميا.

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