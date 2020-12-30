«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية بنظام المنازل، وجاءت كالتالي:
- 4 صور شخصية 4 في 6.
- شهادة ميلاد حديثة.
- صورة بطاقة الأب.
- صورة بطاقة الطالب.
- بيان نجاح للشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.
- بيان رسوب للصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية.
- دفع استمارة دخول الامتحان بالبريد.
- استمارة قيد الثانوية العامة من الإدارة التعليمية.
- لا يتطلب منهم الاستمارة الإلكترونية.
- 4 صور شخصية 4 في 6.
- شهادة ميلاد حديثة.
- صورة بطاقة الأب.
- صورة بطاقة الطالب.
- بيان نجاح للشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.
- بيان رسوب للصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية.
- دفع استمارة دخول الامتحان بالبريد.
- استمارة قيد الثانوية العامة من الإدارة التعليمية.
- لا يتطلب منهم الاستمارة الإلكترونية.