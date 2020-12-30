«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية بنظام المنازل، وجاءت كالتالي:- 4 صور شخصية 4 في 6.- شهادة ميلاد حديثة.- صورة بطاقة الأب.- صورة بطاقة الطالب.- بيان نجاح للشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.- بيان رسوب للصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية.- دفع استمارة دخول الامتحان بالبريد.- استمارة قيد الثانوية العامة من الإدارة التعليمية.- لا يتطلب منهم الاستمارة الإلكترونية.