الملك سلمان يدعو أمير قطر للمشاركة فى القمة الخليجية بالسعودية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة الـ41 للقمة الخليجية المزمع عقدها بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير المقبل.وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان لها اليوم، أن أمير قطر استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بالديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلعه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وصرح الحجرف قائلًا: "تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة ومن بينهم؛ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، إن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائیة يشهد فيها العالم تداعیات جائحة كورونا على كل مناحي الحیاة، مؤكدا أن حرص قادة الخليج على انعقاد قمتهم رغم الظروف والإجراءات الاحترازیة یعكس إیمانًا كاملًا وكبیرًا من قبل القادة لانعقاد هذه القمة.وفي وقت سابق، أعرب العاهل السعودي، عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.كما أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، مساء أمس الثلاثاء، عن أمله في أن تنجح أعمال هذه القمة في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـ146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للقمة الخليجية، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ورئيس الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.وبحث وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون يناير المقبل.