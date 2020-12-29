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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرصد حقوقى يوثق انتهاكات ميليشيات تركيا شمال سوريا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:59 م
مليشيات تركيا شمال
مليشيات تركيا شمال سوريا
آية حسني
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رصد المرصد السوري لحقوق الانسان، الثلاثاء، عدة انتهاكات للفصائل المسلحة الموالية لتركيا في الشمال السوري، كاشفًا عن حملة المداهمات والاعتقالات في مدينة رأس العين، الواقعة ضمن مناطق "نبع السلام" بريف الحسكة.

نوه المرصد، إلى قيام الفصائل باعتقال أكثر من 30 مواطنًا خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط انتهاكات لحرمة المنازل، والاعتقال بطرق غير أخلاقية، بينما تدعي الفصائل الموالية لتركيا، بأن الاعتقالات تطال المتهمين بالسطو والسرقة والخطف.

ووثق المرصد السوري، أول من أمس، إصابة 4 من أهالي مدينة رأس العين بجروح متفاوتة، برصاص عناصر الشرطة الموالية لتركيا، خلال مظاهرة للأهالي، رفضًا لانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا، وسرقة محطات تحويل الكهرباء والشبكة الكهربائية التي أدت إلى حرمان الأهالي منها، في حين واجهت قوات الشرطة المظاهرة وجرى اشتباك مع الأهالي، قبل أن تفرق المظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين بشكل مباشر.

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