رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البناء والأخشاب» تنشئ وحدة لتلقي شكاوى العنف والتمييز

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:21 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنشاء وحدة داخل النقابة العامة، لتلقي الشكاوي الخاصة بالعنف والتمييز، مشيرًا إلى أن كل الشكاوي سيتم بحثها والعمل على إيجاد حل لها في إطار القانون بالتنسيق مع المسئولين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تحت عنوان "معًا ضد العنف والتمييز" بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.

وأشار الجمل إلى أهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتمييز، مؤكدًا أنها تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة.

وعبّر الجمل عن اعتزازه بحملة الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، لمناهضة العنف والتمييز في مكان العمل، والتي تشارك فيها النقابات والاتحادات العربية الأعضاء بالشبكة العربية للبناء والأسمنت.

من جهتها، أكدت هالة عبدالحفيظ، أمينة المرأة بنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن مواجهة كل أشكال العنف من شأنه توفير مناخ أفضل وبيئة عمل قادرة على زيادة معدلات الإنتاج.

وشددت على أهمية توفير آليات واضحة لرصد حالات التحرش التي تتعرض لها المرأة في مواقع العمل، وكذلك كيفية التعامل معها، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل دعم ضحايا التحرش، لا سيما في ظل الآثار النفسية السلبية التي يتعرضون لها.

فيما أشارت بسمة محمود، المعالج النفسي، الباحثة في شئون المرأة، إلى أن جريمة العنف ضد المرأة واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 80% من السيدات في مصر يتعرضن للتحرش اللفظي أو التحديق البصري في أماكن العمل.

وأوضحت أن العنف هو أي فعل يصدر عنه أي أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو الجسمانية أو النفسية، بما يؤثر على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه لا يرتبط بثقافة أو طبقة اجتماعية، بل إنه ظاهرة عامة ودولية.

ووجهت عدة رسائل للمرأة في موقع العمل لمواجهة المتحرش أهمها مهارات الرفض بالنظرة، بحيث تكون تعبيرات وجه المرأة حادة، مع ضرورة مراعاة التباعد بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن سيكولوجية المتحرش أنه شخص جبان، ولكن في حالة الرغبة في التحرش يكون قويًا، وهو بسبب التربية السلبية.

وأشارت بسمة محمود إلى أن العنف ضد المرأة يؤدي للتقليل من قدراتها وإمكانياتها، فضلًا عن شعورها بالخوف والاكتئاب، وما ينجم عنه من الآثار النفسية مثل الإجهاد، بالإضافة إلى عدم قدرتها في الاعتناء بنفسها وأطفالها بالشكل الصحيح.

من جانبه أشار محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، إلى أن الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية تركز على أهمية عمل حظر قانوني للعنف ضد المرأة وإقرار عقوبات رادعة تناسب الجرم، فضلًا عن تبني استراتيجيات واضحة للمواجهة.

وأوضح أن الاتفاقية نصت كذلك على توفير الدعم والإرشاد والتثقيف اللازم وزيادة الوعي في مواجهة الظاهرة، قائلًا: الاتفاقية أكدت أيضًا على أهمية وجود آلية للرصد والمتابعة، وتقديم كل الدعم والمساندة للضحايا.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الصور

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

image description

جامعة أسيوط تنهي عام 2020 باستصلاح 120 فدانًا وافتتاحات طبية

image description

محافظ أسيوط يكلف بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل لحالات إنسانية

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

بعد فتح المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

أحمد خلف عن «البهلوان»: كتابة الرواية يشبه تشييد المدينة

العايق في مفردات الحارة المصرية