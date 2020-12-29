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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

320 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فنزويلا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
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قالت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم خمس حالات وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني- إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 112 ألفا و636 حالة، تعافى منهم 106 آلاف و737 حالة، مشيرة إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 1018 بعد تسجيل أربع حالات أمس، في حين أن هناك 4 آلاف و881 حالة نشطة.

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