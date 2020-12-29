الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات مرتفع رغم انكسار منحنى الإصابات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن الصحة الفلسطينية رفعت توصية لمجلس الوزراء بتجديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين في محافظات الضفة الغربية.وأضافت الكيلة في تصريحات صحفية، اليوم، أن نسبة إشغال المستشفيات ما زالت عالية جدا رغم انكسار المنحنى قليلا.يذكر أن محافظة طولكرم سجلت اليوم 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا.