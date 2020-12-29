«السياحة»: نظام المناوبة للعاملين بشركات القطاع اختيارى

وجهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتطبيق نظام المناوبة على العاملين بالهيئات والشركات التابعة؛ نظرًا للموجة الثانية من جائحة كورونا، وذلك في إطار التوصيات الصادرة من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.وأوضحت الشركة القابضة، وفقًا لمنشور صادر عنها، أنه سيتم تطبيق نظام المناوبة اختياريًا لمن يرغب من العاملين بالشركات التابعة، على أن يقوم كل رئيس قطاع تنفيذي بتنظيم التناوب وفقًا لاحتياجات العمل وبما يسمح بانتظام العمل وفاعليته.وأشارت إلى أن تطبيق نظام المناوبة يستتبعه تطبيق معاملة مالية وإدارية مختلفة تشمل خصم نسبة أيام عدم التواجد في العمل بنظام المناوبة من كل ما يتقاضونه الراغبين في هذا النظام، كما سيتم تنسيب أيام الإجازات في العام وفقًا لنظام المناوبة الذي يحدده كل رئيس قطاع مع موظفيه.وشددت على موافاة العضو المنتدب التنفيذي بجداول المناوبة لحين إصدار أي تعليمات أخرى، مع التأكيد على ضرورة الموافقة من قبل رئيس كل قطاع على أي مأموريات عمل لأي من العاملين والتصديق عليها من العضو المنتدب التنفيذي.