«شاهد VIP» تحصل على حقوق عرض مسرحية «بودى جارد»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حصول منصة شاهد vip على حقوق عرض مسرحية "بودي جارد" للفنان عادل إمام، بعد سنوات عديدة على عرضها للجمهور.وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ".مسرحية بودي جارد من تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام، وعرضت لأول مرة سنة 1999، وهي من بطولة عادل إمام، شيرين سيف النصر، سعيد عبد الغني، عزت أبو عوف، محمد أبو داوود وضياء عبدالخالق، وشارك في عروضها الأولى الفنان الراحل مصطفى متولي، والفنانة رغدة.