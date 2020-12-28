استطلاع: استقرار شعبية ماكرون وتراجع كاستكس

مازال معدل شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقر عند 49% في ديسمبر، طبقًا لاستطلاع موقع "هاريس انتراكتيف" الإلكتروني لصالح قناة "إل سي آي" التليفزيونية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.وتراجعت شعبية رئيس الوزراء، جان كاستكس إلى 41% في ديسمبر، مقارنة بـ43% قبل شهر، بانخفاض 15 نقطة مئوية، خلال الأشهر الخمسة الماضية.ومازالت شعبية وزير المالية، برونو لو مير عند 46%.وشارك في الاستطلاع، عبر الإنترنت وهاتفيًا، في الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر، ألف شخص، بهامش خطأ ما بين 1.4% و3.1%.وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون لم تعد تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا.