وهب الله: نطالب النواب بإصدار قانون العمل الجديد.. ونعد كوادر للمحليات (حوار)

ــ جاري الإعداد لإنشاء لجان نقابية للباعة الجائلين

ــ إجراءات الدولة لحماية العمال ضد "كورونا" أكثر من رائعة

ــ زيارات للعمال في المحافظات ودورات تدريبية خلال الفترة المقبلة

• ما هي أهم مطالب اتحاد العمال من مجلس النواب الجديد؟

• هل غياب التمثيل العمالي عن دورة البرلمان الحالي سيؤثر على أزمات العمال؟

• إلى أين وصلت أزمة الباعة الجائلين؟

• ما هي رؤيتك للإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية العمال من كورونا؟

• ما الجديد في أزمة العاملين بشركة عمر أفندي من تأخر صرف المرتبات؟

• هل يوجد لجان نقابية عمالية داخل السلاسل التجارية الكبرى؟

• ما الجديد بشأن اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال؟

• ما الجديد بشأن تطوير الجامعة العمالية؟

• هل سيكون لاتحاد العمال دور في مراكز خدمات التموين التي سيتم طرحها قريبا؟

• وما هي رؤيتك لقانون التنظيمات النقابية بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تطبيقه؟

• ما هي استعدادات الاتحاد للانتخابات المحلية المقبلة؟

• ما هي خطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إنه جاري الإعداد لإنشاء لجان نقابية للباعة الجائلين تابعة للنقابة خلال الفترة المقبلة.وأضاف وهب الله في حواره لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت إجراءات احترازية أكثر من رائعة لحماية المواطنين بشكل عام، والعمال والموظفين بشكل خاص من الإصابة بفيروس كورونا.وإلى نص الحوار...- أهم مطلب لنا هو صدور قانون العمل الجديد، لأنه قانون سياسي اقتصادي اجتماعي يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم وضع مواده بعد مشاورات وحوارات مجتمعية كثيرة مع ممثلي العمال والحكومة ورجال الأعمال، فهو يطبق على نحو 75% من العمالة في مصر، ومهتم بالأحرى بالقطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد القومي، كما أن جذب الاستثمارات العالمية والعربية والإفريقية في أي دولة يعتمد على قانون العمل المطبق بالدولة، وأن تكون معظم مواده تحافظ على حقوق العمل والعمال والمستثمرين، كما أنه تم الانتهاء من وضع كافة مواده خلال الدورة البرلمانية الماضية، وتأخر صدوره حتى الوقت الحالي جاء نتيجة وجود تشريعات كثيرة كان منوط لمجلس النواب إصدارها خلال الفترة الماضية، ونتمنى صدوره في دور الانعقاد الأول من دورة مجلس النواب الجديد.- لا أعتقد ذلك، حيث إن ممثلي العمال من قيادات اتحاد العمال لهم دور كبير في إيصال أزمات العمال لمجلس النواب سواء من خارج المجلس أو داخله، وسيكون لنا تواصل كبير مع أعضاء البرلمان الجديد خلال الفترة المقبلة.- جاري حاليا إنشاء لجان نقابية خاصة للباعة الجائلين في كافة محافظات الجمهورية، لأن هدفنا هو التأمين على كل العمالة الغير منتظمة الموجودة بمصر، وهذا اتجاه الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظهر بشكل واضح في قانون التأمينات الاجتماعية الذي اعترف رسميا بتلك العمالة وإدخالها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة 11% من قيمة التأمينات الخاصة بهم، واعتبارهم الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.- الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت إجراءات احترازية أكثر من رائعة لحماية المواطنين بشكل عام، والعمال والموظفين بشكل خاص من الإصابة بفيروس كورونا، من إعطاء تعليمات لرجال الأعمال باتخاذ كافة التدابير اللازمة في أماكن العمل، وأيضا تقليل أعداد الموظفين داخل أماكن العمل، والعمل بنظام المناوبة في العديد من المؤسسات والشركات، كما أنها اهتمت أيضا بتعويض العمالة المتضررة من تلك الإجراءات، ومنها على وجه الخصوص العمالة غير المنتظمة، والعاملين بالسياحة.- الأمور مستقرة بالشركة، ويتم صرف المرتبات خلال أيام 26 و27 و28 من كل شهر، كما يتم صرف الحوافز أيضا، وأشير إلى أن ما يشاع حول غلق بعض من فروع الشركة غير صحيح، ولكن تتم مشاركات في بعض الفروع مع القطاع الخاص للاستفادة ودخول سيولة مالية جديدة للشركة.• للأسف تلك السلاسل لا يوجد بها لجان نقابية حتى الآن، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء لجان نقابية داخل تلك السلاسل طبقا لقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية، حيث إنه يعمل بها عدد كبير من العمالة، كما أن تلك اللجان النقابية هي أحد الشركاء الأساسيين مع صاحب العمل لنجاح أي مؤسسة، وأشير إلى أن النقابة العامة للعاملين بالتجارة قامت خلال الفترة الماضية بإنشاء عدد من اللجان خلال الفترة الماضية، منها اللجنة المهنية لعمال التجارة في المنصورة، اللجنة المهنية لعمال التجارة في الفيوم، واللجنة النقابية لعمال التجارة والتراث والمشروعات الصغيرة.- ناقشنا على مستوى النقابات العامة كافة بنود تلك اللائحة، وتم إرسال مقترحاتنا وملاحظاتنا عليها في مذكرة تم عرضها على وزير قطاع الأعمال، ونحن في انتظار الصيغة النهائية لتلك اللائحة بعد إعلان الوزير عن تعديل أكثر من 30 مادة منها، وأؤكد أننا لن نختلف في أي شيء في صالح العامل، ومطلبنا الوحيد هو ألا يقل أي عامل عما يحصل عليه حاليا، فنحن مع تعديل تلك اللوائح لأنها لم تغير منذ سنوات كثيرة، ولكن بشرط ألا يضر أي عامل.- عملية التطوير تتم بشكل جيد حاليا داخل الجامعة، وخلال الفترة المقبلة ستظهر نتائج ذلك التطوير.- نسعى لعمل لجان نقابية للعمالة المشاركة بتلك المراكز، حيث إننا نريد توسيع مشاركة العمل النقابي خلال الفترة المقبلة في سوق العمل ككل.- قانون التنظيمات النقابية كان لزاما علينا تطبيقه وفقا لمعايير اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكن من الطبيعي أنه بعد تطبيق أي قانون جديد يظهر له بعض من العيوب، ومنها على سبيل المثال المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، ونسعى لتعديلها خلال دورة البرلمان الجديدة.- نعد حاليا كوادر من العمال للدفع بهم للمشاركة في الانتخابات المحلية، حيث أنه من المهم وجود تلك الكوادر خلال الفترة المقبلة، واستعادة قوة العمال بمجلس النواب بنصيب 50% من الفلاحين والعمال كما كان في السابق.- اتحاد العمال سيقوم خلال الفترة القادمة، بتوزيع استمارات في جميع محافظات مصر، على العمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهم، وحثهم على التوجه للتأمين على أنفسهم، كما سيتم عمل دعاية إعلانية لتعريفهم بمفهوم التأمين الاجتماعي، والفوائد التي ستعود عليهم حال قيامهم بالتأمين على أنفسهم.وشكلنا لجنة خلال الفترة الماضية لتنمية الموارد برئاسة إبراهيم هيكل، لنعيد صياغة العملية المالية في اتحاد العمال، وإدارة الأصول التابعة للاتحاد، كما أننا نعد حاليا دورات تدريبية وتثقيفية للعمال في أماكن العمل، وتنظيم عدة زيارات للمصانع والشركات داخل كل المحافظات، والالتقاء بالعمال في أماكن العمل، والتواصل المستمر مع الاتحادات المحلية للعمال داخل المحافظات، واللجان النقابية، كما سنتواصل أيضا مع العمال من خلال صفحاتهم على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي.