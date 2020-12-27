المرصد السوري: مقتل شخص وإصابة 6 بانفجار ألغام من مخلفات «داعش»

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، انفجار عدد من الألغام من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، في قرية الزباري بريف دير الزور الشرقي.وأكد المرصد، أن الانفجار أدى إلى سقوط مواطن وإصابة 6 آخرين، لافتا إلى أن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات، وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام 2019 وحتى اليوم، بلغ 402 شخص، بينهم 71 مواطنة و121 طفلًا.ووثق المرصد السوري، استشهاد 45 شخصًا بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.