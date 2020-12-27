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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا برنامج «ليلة خميس» في رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:45 م
هاني شاكر وأحمد سعد
هاني شاكر وأحمد سعد
دعاء عبد المقصود
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تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة خميس" على شاشة "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين عز يوم الخميس المقبل بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الفنان هاني شاكر والفنان أحمد سعد للاحتفال بليلة رأس السنة مع الجمهور ويكشف النجمين خلال الحلقة تفاصيل وكواليس التعاون بينهم في كليب" يا بخته" ويتخلل الحلقة العديد من الفقرات الغنائية.

يُعرض برنامج "ليلة خميس" في سهرات أسبوعية شيقة تجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته الأسبوعية نُخبه من النجوم منهم هاني شاكر، سمير غانم، عاصي الحلاني، احمد الفيشاوي، توتا، حسن شاكوكش، رانيا يوسف، شيماء سيف، حمدي الميرغني، عبد الباسط حمودة، احمد سعد، مجدي عبد الغني، وآخرين.

هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا برنامج «ليلة خميس» في رأس السنة
هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا برنامج «ليلة خميس» في رأس السنة
هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا برنامج «ليلة خميس» في رأس السنة
هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا برنامج «ليلة خميس» في رأس السنة

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