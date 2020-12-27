لكل فئة.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2020

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2020

فئات صرف المعاشاتالشريحة الأولى:-تبدأ الشريحة الأولى صرف المعاش الخاص بها اعتبارا من غدا الأحد، حيث تحصل هذه الفئة على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.الشريحة الثانية- يبلغ معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.الشريحة الثالثةفيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2020.. أضغط هنـاالإعفاءاتصدور قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالاعفاءات علي المبالغ الإضافيه لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد وذلك يمكن لمن قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول علي إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وتصل نسبة الإعفاء الي 70% خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الاعفاءات ٥٠٪.المرحلة الأوليمدينة بمبالغ اضافية فقط وفور تطبيق القانون تم إعفائهم من المبالغ الاضافيةبنسبة 100%، وبلغ عدد المنشآت 32 ألف منشأة لما يقرب من المليار جنيهالمرحلة الثانيةمن 17 أغسطس وحتي 15 أكتوبر بنسبة إعفاء 90% لحوالي 161 ألف و567 منشأة بقيمة مليار ونصف المليار جنيهالمرحلة الثالثةمن 16 أكتوبر حتي 14 ديسمبر بنسبة إعفاء 70% بلغت 72 ألف منشأة بقيمة نصف المليار جنيهالمرحلة الرابعةمن 15 ديسمبر وحتي 14 فبراير 2021 بنسبة إعفاء 50% جاري العمل حاليًا.