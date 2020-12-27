لكل فئة.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2020
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:31 م
ولاء جمالطباعة
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد المقبل، لصرف معاشات شهر يناير 2021 لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، إضافة إلى متجمد الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى 3 شرائح أسوة بما حدث خلال الأشهر الماضية منعا للتكدس والزحام، كما أكد جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين بداية من الأحد المقبل.
الشريحة الأولى:-
تبدأ الشريحة الأولى صرف المعاش الخاص بها اعتبارا من غدا الأحد، حيث تحصل هذه الفئة على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
الشريحة الثانية
- يبلغ معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.
الشريحة الثالثة
فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.
رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2020.. أضغط هنـا
https:nosi.gov.egarServicesPagesQueryingGetPensionBonuses.aspx
الإعفاءات
صدور قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالاعفاءات علي المبالغ الإضافيه لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد وذلك يمكن لمن قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول علي إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وتصل نسبة الإعفاء الي 70% خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الاعفاءات ٥٠٪.
المرحلة الأولي
مدينة بمبالغ اضافية فقط وفور تطبيق القانون تم إعفائهم من المبالغ الاضافية
بنسبة 100%، وبلغ عدد المنشآت 32 ألف منشأة لما يقرب من المليار جنيه
المرحلة الثانية
من 17 أغسطس وحتي 15 أكتوبر بنسبة إعفاء 90% لحوالي 161 ألف و567 منشأة بقيمة مليار ونصف المليار جنيه
المرحلة الثالثة
من 16 أكتوبر حتي 14 ديسمبر بنسبة إعفاء 70% بلغت 72 ألف منشأة بقيمة نصف المليار جنيه
المرحلة الرابعة
من 15 ديسمبر وحتي 14 فبراير 2021 بنسبة إعفاء 50% جاري العمل حاليًا.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى 3 شرائح أسوة بما حدث خلال الأشهر الماضية منعا للتكدس والزحام، كما أكد جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين بداية من الأحد المقبل.
جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2020فئات صرف المعاشات
الشريحة الأولى:-
تبدأ الشريحة الأولى صرف المعاش الخاص بها اعتبارا من غدا الأحد، حيث تحصل هذه الفئة على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
الشريحة الثانية
- يبلغ معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.
الشريحة الثالثة
فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.
رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2020.. أضغط هنـا
https:nosi.gov.egarServicesPagesQueryingGetPensionBonuses.aspx
الإعفاءات
صدور قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالاعفاءات علي المبالغ الإضافيه لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد وذلك يمكن لمن قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول علي إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وتصل نسبة الإعفاء الي 70% خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الاعفاءات ٥٠٪.
المرحلة الأولي
مدينة بمبالغ اضافية فقط وفور تطبيق القانون تم إعفائهم من المبالغ الاضافية
بنسبة 100%، وبلغ عدد المنشآت 32 ألف منشأة لما يقرب من المليار جنيه
المرحلة الثانية
من 17 أغسطس وحتي 15 أكتوبر بنسبة إعفاء 90% لحوالي 161 ألف و567 منشأة بقيمة مليار ونصف المليار جنيه
المرحلة الثالثة
من 16 أكتوبر حتي 14 ديسمبر بنسبة إعفاء 70% بلغت 72 ألف منشأة بقيمة نصف المليار جنيه
المرحلة الرابعة
من 15 ديسمبر وحتي 14 فبراير 2021 بنسبة إعفاء 50% جاري العمل حاليًا.
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