جدول صرف معاشات العام الجديد 2021

أماكن صرف المعاشات يناير 2021

يسعي العديد من المواطنين المندرجة تحت فئة المعاش هذه الأيام لمعرفة مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021، وقد سبق وأعلنت الجهة المنوطة بالمعاشات في التأمينات الإجتماعية إستعداد المنافذ المخصصة لـ صرف معاشات شهر يناير 2021 لمستحقيها الذين يقدر عددهم بنحو عشر ملايين ونصف المليون مواطن على مستوى البلاد.ويكثر البحث عبر شبكة الإنترنت هذه الأيام الاستفسار عن معرفة مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس واحتفال رأس السنة الميلادية حيث يرغب المواطنين في الحصول على السيولة المالية اللازمة لهذه الاحتفالات.وتماشيا مع إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" سيأخذ في الاحتياط مراعاة التباعد وعدم التكدس بين المواطنين، وذلك من خلال تقسيم المواطنين الحاصلين على المعاشات لثلاثة أقسام طبقا لمبلغ المعاش المخصص لكل فرد الفئة الأولي يبلغ عدد مستحقيها 2.4 مليون و يحصلون على معاش أقل من ألف جنيه وسيتم صرف المعاشات لهم اليوم الأول من يناير والثاني من يناير.بينما الفئة الثانية يبلغ عدد مستحقيها وذلك 2.4 مليون فرد ويقدر مبلغ معاشها ما بين ألف إلى ألفين جنيه ويتم صرف المعاشات يومي الثالث من يناير والرابع من يناير.والفئة الثالثة والأخيرة من يزيد معاشهم عن ألفين جنيه وتضم نحو1.7 مليون شخص ويتم صرف المعاشات لهم 5-1-2021 ويوم6-1-2021، ويبلغ إجمالي المستفيدين 8.4 مليون فرد بقيمة 18 مليار جنيه.وسيتم صرف المعاشات لمستحقيها بواسطة طريقتين مسيرتين للمواطن خلال مكاتب البريد أو عبر ماكينات الصراف وكلتا الوسيلتين متوفرين في مختلف أنحاء البلاد وبالقرب من كل مواطن.وسبق لرئيس القومية للتأمينات بأن صرح لوسائل الإعلام أنه من المقرر صرف الفئة الثالثة الخاصة بالعلاوات الخمس بواقع 25% من قيمة العلاوة المتجمدة المضافة للمعاش لمن هم غير معنيين بقانون الخدمة المدنية، وتقعدوا بداية من الفترة يوليو 2015 إلى عام 2019.