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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:06 م
شيكابالا
شيكابالا
سارة ساويرس
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خضع نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأسرته الصغيرة، لجلسة تصوير بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد ابنه آدم، نشرها عبر حسابه الرسمي «تويتر» لتحصد إعجاب الالآف المتابعين.

الأبيض لون العائلة
اختارت عائلة شيكابالا التألق باللون الأبيض، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الصغير أدم، حيث ارتدى شيكابالا بذلة ذات قميص أبيض اللون، وعليه فيست "أوف وايت" أنيق، وبنطال، فيما تألقت زوجته سارة بإطلالة أنيقة عبارة عن فستان أبيض اللون، وجعلت شعرها الأشقر بتصفيفة الكيرلي، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات أنيقة من السلاسل والأساور الذهبية.

احتفال شيكابالا بعيد ميلاده ابنه
وهنأ شيكابالا صغيره عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد"، لتنهال عليه التعليقات الإيجابية، فعلق على صوره، محمد حسن، أحد المستخدمين: "ربنا يبارك فى أدم ويجعله ذريه صالحه وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة وهنا، من أهلاوي صميم بيحب شيكا ابن الأصول"، فيما غرد له آخر: " كل سنه وآدم طيب يا شيكا، كل سنه وانتم أسره جميله سعيدة".

شيكابالا وزوجته حديث السوشيل ميديا
تداول رواد التواصل الاجتماعي، صور شيكابالا وزوجته، فى إعجاب شديد لقصة حبهما، التى بدأت أثناء زيارة سارة لمصر حيث كانت تأتي مرة كل 4 سنوات، وصرح شيكابالا خلال لقاء سابق له في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أن تعارفه مع سارة كان من خلال كونها "صديقة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة"، ليدشنا سويًا عام 2017 قصة حب شهيرة بين النجوم.

وكان شيكابالا قد تزوج من حبيبته سارة، المصرية التى تحمل الجنسية الكندية أيضًا، عام 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك، ومن ثم رزق محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك، بطفله الأول "آدم"، فى ديسمبر 2019، ليشكلا أسرة صغيرة يملاؤها الحب والمودة.
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه
بإطلالة بيضاء.. شيكابالا يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنه

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